Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı - Haberler
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Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel
Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Barış' isimli hamile koyun, doğum yaptı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Barış' isimli hamile koyun, doğum yaptı.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe çıkan yangınlarda yaralanan hayvanlar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılıp 21 gün boyunca tedavi edildikten sonra Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Yangında dumandan etkilenen ve yanıkları oluşan bir koyunun tedavi altına alındıktan sonra hamile olduğu anlaşıldı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılan koyun, geçen hafta doğum yaptı. Doğan kuzu, sevinçle karşılandı.

'BİZİM İÇİN HARİKA BİR DUYGU'

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan "Maalesef Manavgat yangınında yanan koyunlarımızdan bir tanesi. Sağlık durumu kötüydü. İlk aldığımızda ultrasonla baktık ve hamile olduğunu anladık. Tedavisi başladı ve iyileşti. Bursa'ya Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne geldi ve burada doğum yaptı. Bu da bizim bebeğimiz. Tabii ki yavru burada çok güzel karşılandı. Sonuçta yangından kurtarılan bir koyun yeni hayatına farklı, küçük bir hayat daha kattı. Bizim için harika bir duygu. Annesinin adını 'Barış' koymuştuk. Bebeğimize henüz bir isim koymadık ama çok yakında onun da bir ismi olacak" dedi.


Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri
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