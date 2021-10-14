Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının...

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının...

Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cristiano Mesut Özil Caner Erkin Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Nihal Yalçın Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:46:53. #1.17#