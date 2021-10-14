Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının...
AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri