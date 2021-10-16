LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı - Haberler
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LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın LPG tankına gizlenmiş 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, bir evde yapılan aramada da eroin ve metamfetamin bulundu.

KONYA (İHA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın LPG tankına gizlenmiş 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, bir evde yapılan aramada da eroin ve metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan detaylı çalışmalar neticesinde Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yapıldı. Araçta yapılan detaylı aramada, Narkotik Köpeği Felix, aracın bagaj kısmına tepki verdi. Polis ekipleri tarafından sökülerek kesilen LPG tankının içine gizlenmiş vaziyette 210 parça halinde toplam 14 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Esrarla ilgili 2 kişi gözaltını alındı.

Önce taşıyıcı, sonra adrese baskın yapıldı

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın uyuşturucu maddeyi aldığını tespit ettiği Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 16 parça halinde yaklaşık 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 parça halinde 775 gram eroin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü iki farklı operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak - nakletmek" suçundan gözaltına alınan 5 şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı

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Haber: LPG tankına zulalanan uyuşturucu polisten kaçamadı - Haberler
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