Kuruluş Osman 67. bölüm tanıtımı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı izle! Kuruluş Osman 67. bölüm tanıtımı izle!

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler "Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı izle!" şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 66. bölümün ardından yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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