Konya'da avukatı bacağından silahla yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

KONYA (AA) - Konya'da tartıştıkları avukatı otomobil içerisinde tabancayla bacağından yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında tartıştıkları avukat Abdülkadir İnci'yi (42) otomobilin içerisinde silahla bacağından vurarak yaralayan İsmail E. (21) ve Kadir Ö'nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İsmail E, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin, "Avukatı neden vurdunuz?" sorusuna, "Öyle gerekiyordu kardeşim. Açıklama mı yapmak zorundayım." diye cevap verdi.

Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırıdan önce, avukat İnci'nin kaza yapması için direksiyonu sağa sola çevirdikleri, otomobil durunca da İnci'yi silahla yaraladıkları öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren İnci'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

İddiaya göre Avukat Abdülkadir İnci (42), Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında dün görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşamış, ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıktığı sırada aracına binen İsmail E. ile Kadir Ö'nün silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralanmıştı.

Şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, İnci ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.