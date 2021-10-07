Konut kredisi faiz oranları düşer mi? Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar son dönemde bu konu hakkında araştırma yapmakta pandemi sürecinde, geçtiğimiz aylarda kamu ve özel bankaların konut kredisi faizlerinde değişikliğe gidilmesi sonrası vatandaşlar tarafından en çok "Konut kredisi faiz oranları düşer mi? Konut ve İhtiyaç kredisi güncel faiz oranları!" araştırılmaya başlandı. İşte detaylar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş 21 Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanan Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı sonrasında belli olacak. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi : %1,37'den başlıyor.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,69



İNG BANK KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

İNG Bank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,46

ICBC TURKEY KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

ICBC Turkey Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,89

HALKBANK KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,38



YAPI KREDİ BANKASI KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37

TEB KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

AKBANK KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,34

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,40

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