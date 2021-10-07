Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel
Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)

AVUKAT: SAVCILIĞA GEREKLİ İTİRAZLAR YAPILDIYalova'da, Ahmet Kıral'ın özel hastanede alınan dalağının kargoda kaybolmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini takip eden avukatlarından Yakup Taşçı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrası hastaneye 3 bin lira ceza verilmesini ve Adli...

YALOVA (DHA) - AVUKAT: SAVCILIĞA GEREKLİ İTİRAZLAR YAPILDI

Yalova'da, Ahmet Kıral'ın özel hastanede alınan dalağının kargoda kaybolmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini takip eden avukatlarından Yakup Taşçı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrası hastaneye 3 bin lira ceza verilmesini ve Adli Tıp Kurumu'nun, dalağın standart kargo seçeneğiyle gönderildiği raporunu değerlendirdi. Gerekli itirazların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldığını ve incelemede olduğunu belirten Taşçı, şunları kaydetti: "Konu ile ilgili olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız şikayet sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de Sağlık Müdürlüğü'nün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır. Bunun yanında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuruda dosya kapsamında Adli Tıp raporu alınmış olup Adli Tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde Adli Tıp tarafından insan organın karton kutuda standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli Tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış olup inceleme sürecindedir. Adli Tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki, Adli Tıp'ın tıp bilimin uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır."

Özgür YILDIZ/ YALOVA,


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri
Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

 Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

 Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak

Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:37:23. #1.17#