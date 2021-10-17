Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarla, "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan H.T. (59), "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen M.K. (22) ile "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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