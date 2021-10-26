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Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması Geniş çaplı uygulamada Kağıthane polisi suçlulara göz açtırmadı Kağıthane polisi tarafından gerçekleştirilen dar alan uygulamasında araçlar didik didik arandı, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama yapıldı.

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KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Geniş çaplı uygulamada Kağıthane polisi suçlulara göz açtırmadı

İSTANBUL - Kağıthane polisi tarafından gerçekleştirilen dar alan uygulamasında araçlar didik didik arandı, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama yapıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi. 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibinin katıldığı uygulamada kuş uçurtulmadı. Durdurulan araçlar didik didik arandı. Şüpheli görülen şahısları GBT'sine bakıldı. Uygulamada 288 kişinin GBT'si kontrol edilirken, 76 araç ile 22 motosiklet arandı 15 halka açık mekan da denetledi.

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Son dakika: Kağıthane polisinden dar alan uygulaması
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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