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Kadın kooperatiflerine sağlanan avantajlar kooperatif başkanlarını sevindirdi

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Kadın kooperatiflerine sağlanan avantajlar kooperatif başkanlarını sevindirdi

Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KESKÜP) Başkanı Melda Dağtaş ve Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi (TEKKOOP) Başkanı Ayşe Saz, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla kadın kooperatiflerine sağlanan avantajları değerlendirdi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KESKÜP) Başkanı Melda Dağtaş ve Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi (TEKKOOP) Başkanı Ayşe Saz, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla kadın kooperatiflerine sağlanan avantajları değerlendirdi.

KESKÜP Başkanı Dağtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulacak kooperatiflerin kuruluş aşamasında en az 6 bin lira, kuruluştan sonra da her yıl Ticaret Odası aidatı ve genel kurul tescili masrafı tutarı olan 2 bin lirayı ödemeyecek olmasının, olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Dağtaş, şöyle konuştu:

"Çünkü bu azımsanacak bir para değil. Bazı kadın kooperatiflerimiz, bizim gibi arkalarında belediyeleri tarafından destekleri olmayınca son derece zorlanıyorlar. Çünkü kuruluş aşamasında herkes giderleri cebinden ödemek zorunda kalıyor. Bunun kalkması gelecekte kurulacak veya kuruluş aşamasında olan bütün kadın kooperatifleri açısından olumlu bir gelişme."

TEKKOOP Başkanı Saz da Kooperatif Kanunu'nda yapılan değişikliğin, kadın kooperatiflerini cesaretlendireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olay yeni kurulacak kadın kooperatiflerine cesaret verecektir. Çünkü kadın arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu kuruluş aşamasındaki ücretlerden dolayı nasıl ödeyecekleri konusunda biraz tedirgin olduklarını belirtiyorlar. En azından devletimizin yanlarında olduklarını bilerek yola çıkmaları, onları cesaretlendirir. Onlara bir sermaye olur."

Kadın kooperatiflerine sağlanan avantajlar kooperatif başkanlarını sevindirdi

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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