Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen isim" ilan edilmesi için verdiği talimat ve koronavirüs salgını olacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

10 BÜYÜKELÇİNİN DURUMU

Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın büyükelçileriyle ilgili alınacak karar ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." 10 büyükelçinin 'istenmeyen isim' ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

SALGINDAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

İSTENMEYEN İSİM NEDİR?

"Persona non grata (istenmeyen isim) terimi; devletler arası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılıyor. "İstenmeyen isim" kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor. Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri 'istenmeyen isim' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık veriyor.

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