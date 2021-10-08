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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşine yetişmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik yoğunken, aksi yönde akıcı seyrediyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunda Edirne istikametine trafik akıcı seyrederken, Topkapı mevkisinde kısmen yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Avcılar mevkisinde başlayan yoğun trafik akışı Edirne istikametinde Beylikdüzü'ne kadar etkili olurken, Ankara istikametinde de trafik ağır seyrediyor.

TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikameti yönlerinde ise yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Maltepe-Küçükyalı ve Bostancı-Kadıköy istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.44 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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