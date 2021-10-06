İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı

İranlı iş kadınının, dövizlerini bozdurmak bahanesiyle kandırılarak 5 milyon 733 bin lirasının alınmasına ilişkin bir şüpheli tutuklanırken, olayın faili İran uyruklu şüphelinin parayla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül'de Fatih'te İranlı iş kadını Mahnoush J.M.'nin dolandırıcılık yöntemiyle parasının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, İranlı iş kadını Mahnoush J.M.'nin iş için İstanbul'a geldiği, İranlı vatandaşlara danışmanlık yaptığını iddia eden Farzad K.M. ile tanıştığı ve onunla birlikte kendisine ait dövizleri bozdurmak için Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gittiği belirlendi. Döviz bürosunda bulundukları sırada şüpheli Farzad K.M.'nin, İranlı kadını, dövizini daha düşük kurdan bozdurabileceğini söyleyerek paraları döviz bürosuna emanet edip ertesi güne kadar beklemeye ikna ettiği anlaşıldı.

Olayın ertesi günü yanında başka biriyle döviz bürosuna giden şüpheli Farzad K.M.'nin, emanet edilen para kendisine aitmiş gibi davranarak 5 milyon 733 bin liranın bir kısmını dolar, bir kısmını Türk lirası şeklinde alıp kalanı da Bitcoin hesabına aktardığı belirlendi.

Daha sonra paralarını almak için döviz bürosuna giden İranlı kadının, dolandırıldığını anlayarak Farzad K.M.'ye ulaşmaya çalıştığı, avukatıyla iletişime geçtiği şüphelinin evinde de bulunamaması üzerine polise başvurduğu belli oldu.

3 kişi gözaltına alındı

İranlı şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, şüpheliyle hareket ettiği değerlendirilen C.A., E.K. ve Volkan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden C.A. ve E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. tutuklandı.

Yurt dışına kaçan Farzad K.M'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir görüntüde, İranlı şüphelinin döviz bürosuna paraları teslim etmesi, başka bir görüntüde de paraları alması yer aldı.