İran ile Venezuela '20 Yıllık Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Planı' hazırlayacak - Haberler
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İran ile Venezuela "20 Yıllık Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Planı" hazırlayacak

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran ile Venezuela

İran ile Venezuela arasında 20 Yıllık Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Planı'nın kısa sürede hazırlanacağı bildirildi.

İran ile Venezuela arasında 20 Yıllık Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Planı'nın kısa sürede hazırlanacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Abdullahiyan-Plasencia görüşmesinde iki ülke arasında oluşturulan ortak ekonomi komisyonunun, 20 Yıllık Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Planı'nı kısa sürede hazırlaması kararlaştırıldı.

Abdullahiyan ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından Alex Saab'ın iadesiyle ilgili attığı adımlar nedeniyle ABD'yi kınadı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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