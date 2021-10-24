Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ARDAHAN'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özlem C.'nin yakınları tarafından çekilen videoda, 14 yaşındaki Büşra C., "Babam cebinde bıçak saklıyordu. Biz de kapıyı açmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönünce babamın bıçağı anneme saplamış olduğunu gördük. Sonra Bilge yengem geldi, bizi uyardı 'Bıçaklanma olayını ve anne babanızın kavga ettiklerini polislere söylemeyin. Babanızın yaptığını söylemeyin, annenizin intihar ettiğini söyleyin' dedi, biz de korktuk" dedi.

Özlem C.(35) ve Sezgin C.(44) Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilikten 2 de çocukları oldu. Özlem C'nin yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, Özlem C'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı. Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle Esenyurt'ta yaşadı. Ağabeyiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C'ye boşanma davası açtı. Sezgin C'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü. 2 çocuk annesi kadının Ardahan'a dönüşünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin C'nin kızlarının iddiasına göre anne ve babalarının arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI VE BABA SEZGİN C. İFADE VERDİ

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi. 28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.

"BEN KABADAYIYIM,YİĞİTİM DİYEREK DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

"MASUM BİR KADINSIN ASALETSİZ PSİKOPAT BİR ADAM GELSİN BIÇAKLASIN"