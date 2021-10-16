İnhisar Kaymakamlığı, İnhisar Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde "İnhisar 2. Nar Hasat Şenliği" düzenlendi.

"İnhisar 2. Nar Hasat Şenliğine" katılmak üzere İnhisar ilçesine giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde köylülerle bir araya geldi. Yakacık köyünde, ziyaret defterini imzalayan Vali Kızılkaya, ATV motor kullanan 92 yaşındaki Recep Şavklı ve köylülerle birlikte, sohbet etti. İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, kaymakamlık makamını ziyaret etti. Kaymakam Saçal'dan ilçe hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, Belediye Başkanı Kepez'i de ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Saçal, Belediye Başkanı Kepez ve beraberindekilerle pazaryerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, bereketli kazançlar dileyen Vali Kızılkaya, pazar alışverişine gelen vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada 92 yaşındaki Cennet Çay ile karşılaşan Vali Kızılkaya, Cennet nineden sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını dinledi. Daha sonra 1985 yılında Şırnak'ta güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken terör örgütü tarafından evine düzenlenen baskın sonucu şehit olan Abdulbaki Akman'ın İnhisar'da yaşayan kızı Fatma Karabaş ve ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü. - Markalaştırabilmek için el ele vereceğiz" Vali Kızılkaya, Nar Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "Bereketin sembolü nar"ın, kültürümüzde, evlerin baştacı olduğunu söyledi. Bu sezon 2 bin 800 ton civarında üretimin beklendiğini belirten Vali Kızılkaya, "Narın ilçemize adıyla birlikte, getirisiyle bereket getirmesini diliyorum. Ürettiğimiz ürünleri pazara sunabilmemiz, katma değer üretebilmek ve markalaştırabilmek için çalışma vakti. Bunun için hep beraber el ele vereceğiz. Ürettiklerimizi hem ülke pazarına, hem de ihracata yönelik hazırlamak için çalışmalara gayret edeceğiz. Nar hasadının bereketli olmasını diliyorum. " dedi. Vali Kızılkaya, "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla da üretimin her alanında olan kadınların günlerini kutladı. Kaymakam Saçal da ilçenin önemli gelir kaynaklarından birisinin nar olduğunu bildirdi. Belediye Başkanı Kepez de ilçenin küçük ama şirin ilçe olduğunu ifade ederek, "Nüfuzumuzun az olması üretiminde gittikçe azalmasına sebep oluyor. Geçmiş yıllarda 30-40 bin ton üretim yapılırken bugünlerde 3-4 bin tona düştü. Üretimin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. " diye konuştu. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise 200 ila 2 bin rakımlı coğrafi özellikli Bilecik'te, 72 çeşit ürünün yetiştirildiğini dile bildirdi. Şenlik, öğrencilerin, "Nar dizimi", Belediye Başkanı Kepez, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın aralarında bulunduğu "Nar yeme" ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, il genel meclisi üyesi Nihal Aslan ile kadın üreticilerin katıldığı "Nar suyu sıkma" yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya katılanlara ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, ellerine sepetleri alarak, nar bahçesinde ilk hasadı yaptı. Vali Kızılkaya, daha sonra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Çaltı köyünde vatandaşlarla hasbihal etti ve üreticilerden örtü altı tarım hakkında bilgi aldı.

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