KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kızılcahamam'da Afad İl Müdürleri 2021 Yılı Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç duyanların imdadına yetişen, afete her zaman hazır olan AFAD'ımızın İl Müdürlüğü Eğitim ve Değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımları ile Eliz Otel'de gerçekleşti. Ardından ise İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, halkımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması ve taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan Açık Kapı uygulamasının Çam Otel'de düzenlenen toplantısına katıldı. İlçemize gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy ve İlçe Siyasi Parti Başkanları ile birlikte karşıladılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 80 ilin afet risk azaltma planlarının tamamlandığını belirterek, "Sadece İstanbul'un planı çalışılmaya devam ediyor, inşallah onu da yıl sonuna tamamlamış olacağız. " dedi. Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürleri 2021 Yılı Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Afetlerin neredeyse tüm türleriyle karşı karşıya kalınan iki yıllık bir dönemden geçildiğini söyleyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21. asrın başından itibaren Türkiye adına ortaya koyduğu değişim ve dönüşümün, gerçekleştirdiği devrimlerin, AFAD'ın kendi çalışma biçimine de net bir şekilde sirayet ettiğini vurguladı. Bakan Soylu, "Afetlerde koordinasyon, organizasyonel güç, afet konusundaki tüm kabiliyetlerimizin ve imkanlarımızın gelişmesine yönelik atılan adımlar, esas itibarıyla bu vizyonun, değişimin ve dönüşümün bir neticesidir diye değerlendirmek gerekir. " diye konuştu. Son iki yılda yaşanan afetlerin, belki de bazı ülkelerin bir asırlık sürede karşı karşıya kalabileceği afet sayısını barındırdığını ifade eden Soylu, "Tüm arkadaşlarımız, kendine ait yükümlülüğü ve sorumluluğu hissedip, plan çerçevesinde hemen arkadaşlarıyla beraber gerek arama kurtarmada gerek daha sonraki çalışmalarda ciddi bir katkı ortaya koymuşlardır. " dedi. Afetler konusunda oluşan hassasiyetlere işaret eden Soylu, geçmişte her afette, karşı karşıya kalınan her zorlukta vatandaşların, "Nerede bu devlet? " diye isyan ettiğini, ayrıca vatandaşların devletin geç gelmesinden, afete zamanında müdahale edememesinden kaynaklanan itirazlarını, kırgınlarını, küskünlüklerini, yalnızlıklarını dile getirdiğini aktardı. Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir devrim, bir dönüşüm, bir değişimle birlikte artık 'Nerede bu devlet? ' sözcüğü, milletimiz tarafından artık terennüm edilmemektedir. Her şeyden ve herkesten önce devlet, bütün kurumlarıyla ve bütün kapasitesiyle orada bulunmaktadır. Cumhurbaşkanından mahalle muhtarına kadar herkes el birliğiyle büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Bu, milletimizin zor dönemlerdeki birlikteliğinin resmedilmiş halidir. Gelecek nesillerimize de bırakabileceğimiz güzel bir birlik fotoğrafıdır. "Bu "birliktelik fotoğrafı"nı sosyal medyada dedikodu, yalan, dezenformasyonlarla bozmak isteyenlerin de bulunduğuna değinen Soylu, "İlk insandan bugüne kadar hiçbir gerçeğin üzeri örtülmez. Biz iyi yapmakla mükellefiz, biz işimizi yapmakla mükellefiz. Gerçeğin sahibi, doğrunun sahibi Allah'tır, hiç endişe etmeyin. Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın, kim bulanık suda balık avlamaya çalışırsa çalışsın bilmenizi istiyorum ki sonuç alamaz. " ifadelerini kullandı. - "Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık"AFAD çalışanlarına teşekkür eden Soylu, "Bangladeş'ten Myanmar'dan Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elinizi uzattınız, elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık. Dünyanın birçok mazlum ve mağdur bölgesine, her yere uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını, güçlü bir Türkiye anlayışını ortaya koydunuz. " diye konuştu. Dünyada yaşanan afetlere işaret eden Soylu, "Pandemiyi dünyayla beraber yaşadık. Afetsellik artıyor ve bunu dünyayla beraber yaşıyoruz. İklim dengesizliklerinin sonuçlarıyla dünyayla beraber yüzleşiyoruz. Hatta selleri ve orman yangınlarını Avrupa ülkeleriyle ve Amerika ile birlikte yaşıyoruz. " dedi. Afet konusunda Birleşmiş Milletler'in referans kurum olarak tanıdığı Afetlerin Epidemiyolojisi Merkezinin (CRED) verilerine işaret eden Soylu, 1980 ile 1999 yılları arasındaki 19 yıllık dönemde dünyada toplam 4 bin 212 afetin meydana geldiğini, 1, 19 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve 3, 25 milyon insanın da bu afetlerden etkilendiğini dile getirdi. Soylu, CRED verilerine göre 2000-2019 dönemindeki 19 yıllık periyotta ise toplam 7 bin 348 afetin meydana geldiğini, 1, 23 milyon insanın hayatını kaybettiğini ve bu afetlerden 4 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Afet riski yüksek bir coğrafyada yaşamanın verdiği tecrübeyle, müdahalede daha başarılı sonuçlar almaya çalıştıklarını belirten Soylu, şunları söyledi: "Bunu sadece bir rekabet güdüsüyle söylüyor değilim, afet gibi bir meselede böyle bir değerlendirmeden de Allah'a sığınırım. Kendimizi doğru analiz edebilmek için bu kıyaslamayı yapıyorum. Elbette ki hala bir Japonya değiliz, eksiklerimiz var, onları da konuşacağız beraber çözeceğiz ancak gelişmiş ülkelerde, özellikle son yıllarda afet anı müdahalede zaman zaman yaşanan sorunlara, gecikmelere bakınca, kendi gücümüzü ve başarılarımızı doğru değerlendirmek ve geleceğe ait doğru planlamalar yapmak imkanı buluyoruz. "- "AFAD'ın son 2 yılda yatırım programına aldığı konut sayısı 38 bin 574"Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı gibi bir kurumu oluşturmanın kolay bir iş olmadığını, AFAD'ın sadece son 2 yılda yatırım programına aldığı konut sayısının 38 bin 574 olduğunu bildirdi. Bunlardan 10 bin 135 konut, 18 iş yeri ve 87 ahırın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bana göre, en büyük kazanımlarımızdan birisi de milletimiz nezdinde afetlerde bir umutsuzluk, bir çaresizlik anlayışını, hep birlikte devletimizin, hükümetimizin, yüksek kabiliyeti ve müdahale gücüyle silmiş olmamızdır. Artık vatandaşımız biliyor ki bir afet olduğu zaman devletim ilk andan itibaren yanımdadır ve her ihtiyacımı karşılayacaktır. Avrupa'daki, dünyada yaşanan afetsellikleri hep beraber takip ettik. Müdahalede nasıl geç kaldıklarını, devletin vatandaşını nasıl tek başına bıraktığını, yalnızlaştırdığını, itirazları, isyanları ve bunu normalmiş gibi nasıl aktardığını hep beraber gördük. Bu anlayışın yerleşmiş olması afet anı yönetimi açısından çok önemli. "- "80 ilimizin afet risk azaltma planlarımızı tamamladık"Afet Risk Azaltma Planı'nın altında, il afet risk azaltma planlarının bulunduğunu, bunun ilkini Kahramanmaraş'ta açıkladıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Tarihimizde ilk kez il afet risk azaltma planlarını yaptık, 2021 yılı sonunu hedefledik, şu ana kadar 80 ilimizin afet risk azaltma planlarımızı tamamladık. Sadece İstanbul'un planı çalışılmaya devam ediyor, inşallah onu da yıl sonuna tamamlamış olacağız. " dedi. Türkiye Afet Anı Müdahale Planı'nın ciddi faydalarının görüldüğünü dile getiren Soylu, "Son 2 yıllık tecrübelerimizde şimdi bu planı yeniden güncellemek üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. Bunun da en son güncel halini kısa bir sürede yayınlamış olacağız. " diye konuştu. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin güncellemesini de tamamladıklarını söyleyen Soylu, bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirlerine arz ettiklerini bildirdi. Toplumun afet bilincini yükseltmek adına da önemli adımlar attıklarını, toplumda bir afet refleksi oluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "Çünkü yaşadığımız afetlerde, özellikle depremlerde, insanların afet anında ne yapacağını bildiği ölçüde hayatta kalma oranının arttığını gördük. Mesela enkazdan canlı çıkarttığımız vatandaşlarımızın, bilimsel olarak doğru şekilde davranmış insanlar olduğunu gördük. " dedi. Bu nedenle, "Afet bilgisi, eşittir hayat bilgisi" sloganını geliştirdiklerini ve bu çerçevede, bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Yıl sonuna kadar 51 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefledik. Bu amaçla kampanyalar, eğitim materyalleri, videolar ve çeşitli kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Şu ana kadar 42 milyon 534 bin 328 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi, 15 bin 588 personele afet farkındalık eğitmen eğitimi, 101 bin kişiye KBRN farkındalık eğitimi verdik. "Soylu, eğitimlerin 2022'de de devam etmesi gerektiğini belirterek, tüm öğrencilere afet eğitimi verilmesinin önemine işaret etti. İçişleri Bakanı Soylu, son yıllarda iklim davranışlarının sürekli uç noktalarda olduğuna işaret ederek, "Yağmur yağıyorsa da bugüne kadar görülmemiş derecede yüksek seviyede yağıyor, görülmemiş sellere sebep oluyor. Keza hava sıcaklıkları hem bizde hem dünyada artıyor. Dolayısıyla meteoroloji tahminlerini mutlaka çok takip etmek ve bu noktada kurumsal ilişkileri artırmak, tedbir almak, burada hiçbir boşluk bırakmamak lazım. " diye konuştu. - AFAD Mobil uygulamasıAFAD Mobil uygulamasını çok kısa sürede devreye alacaklarını bildiren Soylu, çalışmanın altyapılarının bittiğini, şu anda birtakım denemelerinin yapıldığını belirtti. Bakan Soylu, "Bu uygulamanın, çalışan her cep telefonunda olmasını istiyoruz, hedefimiz budur. " dedi. İçişleri Bakanı Soylu, 12 Kasım'da gideceği Düzce'de, AFAD Mobil uygulamasını başlatacaklarını da bildirdi. - Kentsel dönüşüm konusunda çağrıKentsel dönüşüm çalışmalarında kolaylaştırıcı, uzlaşmacı olunması çağrısı yapan Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "İmzalar, onaylar makamlarda beklemesin. Türkiye'nin her yanındaki faylarda bir hareketlilik olduğu, artık bir sır değildir. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm başvurularında, izinlerde, kurumlarımızın daha yapıcı, sorun çözücü ve sonuç odaklı davranmalarını bekliyoruz. Aynı beklentiyi, vatandaşlarımız için de ifade etmek isterim. Kentsel dönüşüm, 'acaba buradan başka bir şey elde edebilir miyim' değil, kendini sağlama alma vesilesidir. İşe bu açıdan bakmak ve yapıcı olmak lazım. Bugün binalarımızı sağlamlaştırmak için harcayacağımız bir birim, deprem sonrası harcanacak 7 birime eşittir ve buna can kayıpları dahil değildir. Bunun acısını, bu kaybın büyüklüğünü tarif etmek de zaten mümkün değildir. Bu itibarla, hem kurumlarımızın, hem vatandaşlarımızın bu konuda gayretlerini ve hassasiyetlerini rica ediyorum. "Konuşmalar öncesinde, AFAD'ın 2019'daki Eğitim ve Değerlendirme Toplantısının ardından yaşanan olaylar ve bu olaylara karşı verilen mücadelelere ilişkin bir video gösterimi yapıldı. Toplantıda ayrıca, "depremin ilk saati" başlıklı bilgilendirme videosu izlendi. Eğitim toplantısında, AFAD Başkanı Yunus Sezer de kurumun çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

