Haftada ortalama 300 kişiyi makamda ağırlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği ilk günden itibaren hiç aksatmadan sürdürdüğü Halk Günleri'nde vatandaşların sorunlarını dinliyor. Her hafta Salı ve Perşembe günleri randevusuz makama gelen her vatandaş ile tek tek ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Başkan Demir, ihtiyaç ve taleplerine göre de ilgili birimlere yönlendirip çözüm arıyor.

Özellikle kırsal mahallelerden gelen vatandaşların yoğun olduğu Halk Günleri'ne çok önem verdiğini anlatan Başkan Mustafa Demir, "Bizler hizmet makamındayız. Vatandaşımızın derdini, sıkıntısını çözmek, çözüm bulmak için buradayız. Belediyeler, vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyoruz" diye konuştu.

Beklenti ve talepleri ellerinden geldiğince imkanlar ölçüsünde yerine getirme gayretinde olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her hafta Salı ve Perşembe günleri bütün gün hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Kırsal altyapı sorunları başta olmak üzere imkanlarımız ölçüsünde sorunlara çözüm olmaya çalışıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi dinliyoruz. Bizim için asolan insanımızdır. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için gayretle, samimiyetle, hakkaniyetle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Haftada ortalama 300 kişi, makama gelerek Başkan Mustafa Demir ile yüz yüze görüşerek sorunlarını anlatıyor.

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