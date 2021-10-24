Son dakika haber! Hafif ticari araçla motosikletin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Hafif ticari araçla motosikletin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Murat Ceylan idaresindeki 55 JT 860 plakalı hafifi ticari araca ara yoldan gelen Aziz Ünan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kaza yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Ünan, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.