Gerçek bir savaş fotoğrafçısı Call of Duty: Vanguard'da oyun içi fotoğraflar çekti

Bir çift gerçek savaş foto muhabiri, oyun için özel bir promosyonun bir parçası olarak Call of Duty Vanguard'da fotoğraf çekmek ve hayır için para toplamak amacıyla yeteneklerini kullandılar.

Afganistan, Suriye, Irak ve Ürdün'deki savaş bölgelerine yerleşen Alex Potter ve Sebastiano Piccolomini, Vanguard'ın savaş alanlarından oyun içi fotoğraflar çekmek için Activision ile birlikte çalıştılar.

Potter ve Piccolmini, vanguard dünyasına adım atarak fotoğraf çekmek için özel bir sanal kamera kullandılar, bu fotoğraflar satılacak ve gelirler hayır kurumuna verilecek.

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Vanguard insanların, yerlerin ve nesnelerin "fotogerçekçi" görüntülerine sahip "foogrametri" adlı bir sistem kullandığından, fotoğrafçıların belgelenmesi gereken harika varlıklar vardı.

Fotoğraflar 21 Ekim TSİ 22:00'de New York'ta Bleecker Trading adlı koleksiyon eşyaları mağazasında satışa sunulacak. Tüm gelirler Activision Blizzard'ın CEO'su Bobby Kotick tarafından ABD'ye ve daha sonra Birleşik Krallık askeri gazilerine yüksek kaliteli kariyer bulmalarına yardımcı olan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Call of Duty Endowment'a bağışlanacak.

CALL OF DUTY FOTOĞRAFIN ÖNCÜLERİ

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