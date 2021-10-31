Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü - Haberler
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Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Erzurum'un Olur ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'un Olur ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 NE 618 plakalı otomobil, Ilıkaynak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yoldan yaklaşık 30 metre aşağıya devrilen otomobilin sürücüsü, aracın camından yola fırladı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu çalılıkların arasına düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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