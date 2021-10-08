Ereğli'de öğrenciler sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Haberler
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Ereğli'de öğrenciler sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'de öğrenciler sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler, Balı Mahallesi'nde bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezinde veteriner Erdal Terzi ve Özgür Coşgun'dan bilgi aldı.

Burada kalan hayvanları besleyen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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