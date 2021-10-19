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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 EFD 09 plakalı otomobil ile 23 DK 072 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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