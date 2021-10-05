Edirne'ye gelen Yunan ve Bulgarlardan tezgahlardaki balıklara yoğun ilgi

EDİRNE (DHA) - YUNANİSTAN ve Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turistler, balık ihtiyaçlarını da kentten karşılıyor. Yunanların palamut, Bulgarların ise çipura ve levrek tercih edildiğini söyleyen balıkçı Yasem Eren, bazen toplan balık sattıklarını da söyledi.

Balıkpazarı Caddesi'ndeki balık tezgahları bölge halkının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşteriye de hizmet veriyor. Günübirlik alışveriş için kente gelen Yunan ve Bulgarlar, dövizdeki kur farkı nedeniyle balıkları Edirne'den daha ucuza alıp ülkelerine dönüyor. Yunanistan'dan gelenler en çok palamut satın alırken, Bulgarlar ise çipura ve levrek tercih ediyor.

Romanya'da yaşayan iş insanı Alişan Düzgün de Edirne'ye her hafta sonu alışverişe geldiğini söyledi. Balık pazarında toptan balık satın alan Düzgün, "Romanya'dan gelip balık satın alıyorum. Bizim Karadeniz'de balıkçılar Romanya sınırında balıkları avladığından Romanya'da balıkçılar balık tutamıyor. Her hafta Edirne'ye gelip balık, pastırma, peynir, zeytin, lokum ve ihtiyaçlarımızı satın alıp dönüyoruz. Bu sayede ezan sesi duyup memleket hasreti de gideriyoruz. Ben 450 kilometre yoldan geldim, dün geldim, bugün döneceğim" ifadelerini kullandı.