Edirne'de üreticilere TANAP istasyonu çevresinde 'anız yakılmaması' uyarısı - Haberler
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Edirne'de üreticilere TANAP istasyonu çevresinde "anız yakılmaması" uyarısı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de üreticilere TANAP istasyonu çevresinde

Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticiler, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) istasyonu çevresinde bulunan arazilerde anız yakılmaması yönünde uyarıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticiler, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) istasyonu çevresinde bulunan arazilerde anız yakılmaması yönünde uyarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakılmasının Mahalli Çevre Kurulu'nun aldığı kararla yasaklandığı bildirildi.

Çiftçilerin uyarıldığı açıklamada, ilçeye bağlı Sarıcaali köyünde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu çevresindeki olası anız yangınlarının büyük zararlara neden olacağı belirtildi.

Anız yakmanın toprağa ve doğaya da zararı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde ve özellikle de TANAP istasyonu çevresindeki olası anız yangınları, uluslararası düzeyde zarar oluşmasına sebebiyet verebileceğinden, ağır cezai yaptırımlar gerektirecektir. Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleri ile zarar vermemek ve kanunlar önünde suçlu duruma düşmemek için 'anızları yakmamaları' gereklidir. İlçemiz genelinde ve özellikle TANAP istasyonu çevresinde anız yakılmaması ve anızdan kaynaklı duman oluşumuna sebebiyet verilmemesi için tüm üreticilerimize önemle duyurulur."

TANAP 20 kentten geçerek Edirne'den Avrupa'ya bağlanıyor

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de üreticilere TANAP istasyonu çevresinde 'anız yakılmaması' uyarısı - Haberler
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