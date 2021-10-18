Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçe merkezi Keşan yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 22 LA 525 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan M.A. adlı yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

 Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title