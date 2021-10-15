Edirne'de mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Haberler
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Edirne'de mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Keşan ilçesinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Hayvanseverler Yağ Pazarı Sokak'taki kullanılmayan 3 katlı bir apartmanın çatı katından kedi sesi geldiğini itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, çatıda ve bina boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.

Kediler, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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