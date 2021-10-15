Edirne'de mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan ilçesinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Hayvanseverler Yağ Pazarı Sokak'taki kullanılmayan 3 katlı bir apartmanın çatı katından kedi sesi geldiğini itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, çatıda ve bina boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.
Kediler, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri