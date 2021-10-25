Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hayatı ve biyografisi! Ece Ronay kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hayatı ve biyografisi! Ece Ronay kaç yaşında, nereli?

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Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hayatı ve biyografisi! Ece Ronay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Ronay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilenler. Ece Ronay hayatı ve biyografisi. Ece Ronay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Ronay merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilen Ece Ronay kimdir, Ece Ronay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında

Ece Ronay nereli : Diyarbakır

Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır.

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