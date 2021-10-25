Ece Ronay kimdir? Ece Ronay hayatı ve biyografisi! Ece Ronay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Ronay merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilen Ece Ronay kimdir, Ece Ronay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991 Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında Ece Ronay nereli : Diyarbakır Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır.

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