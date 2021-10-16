Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı - Haberler
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Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

DÜZCE'de, içinde yolcu bulunmayan 2 katlı otobüs, motor kısmından alev aldı.

İSTANBUL (DHA) - DÜZCE'de, içinde yolcu bulunmayan 2 katlı otobüs, motor kısmından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolcu otobüsü, hurdaya döndü.

TEM yolu Düzce Gümüşova rampaları mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, İstanbul yönüne giden Tuncay Çetinbaş yönetimindeki 34 DF 7708 plakalı 2 katlı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün çabaları yetersiz kalırken, alevler de bir anda otobüsü sardı. İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler söndürürken, yolcu bulunmayan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün Ankara'da tamir edildiği, araçta şoför ve görevliler olmak üzere 4 kişi olduğu, aracın sefere başlaması için İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Söndürme çalışmalarının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Düzce'de 2 katlı yolcu otobüsü, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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