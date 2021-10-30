ALANYA, ANTALYA (Habermetre) - DEVLET DESTEĞİ ALAN ESKİ HÜKÜMLÜ, KURDUĞU KENDİ İŞİYLE BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde devlet desteği alan eski hükümlü Lütfü Özbaş, baba mesleği bisiklet tamirciliğine başlayarak kendi atölyesini açtı.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Projeler kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlükleri koordinasyonunda açılan eğitimlere katılarak sertifikalı meslek sahibi olan eski hükümlüler, aldıkları devlet destekleriyle de kendi işlerini kurabiliyor.

PROJESİ KABUL OLDU, DEVLETTEN HİBE ALDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde de evli ve 1 çocuk babası eski hükümlü Lütfü Özbaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yürütülen 'Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği' projesine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özbaş, devletten aldığı hibeyle kendi bisiklet atölyesini kurarak baba mesleği olan bisiklet tamirciliği yapmaya başladı.

KENDİ İŞİMİN SAHİBİYİM, DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Devletten aldığı destekle kendi hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Lütfü Özbaş, baba mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kendi işinin patronu olduğunu kaydeden Özbaş, "10 aydır bu işi yapıyorum. Kendi işimin sahibiyim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Hibe ödemesini hemen yaptılar, beni kalkındırdılar, topluma yeniden kazandırdılar. Alanya Adliyesi ve Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. İşimi daha da geliştirmek istiyorum. Benim gibi tahliye olan arkadaşlara tavsiyem Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki personelin önerilerini dikkate alsınlar. Devletimiz destek veriyor, emekleriyle çalışıp evlerine helal ekmek götürsünler" diye konuştu.

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