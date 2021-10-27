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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda bir iş birliği protokolü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda bir iş birliği protokolü imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı ile Katar Devlet Bakanı ve Milli Kütüphane Başkanı Hamed bin Abdulaziz el-Kevari, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

İmzalar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı ve Katar Milli Kütüphane Başkanı Kevari tarafından atıldı.

İmza töreninde konuşan Kıratlı, son on yılda, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin, siyaset, eğitim, kültür ve çevre gibi alanlarda yapılan iş birlikleri ile pekiştiğini belirtti.

Kıratlı, yeni iş birliği protokolüyle iki ülke arasında derinleşen kültürel yakınlaşmanın artmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

???????Kevari de, Türkiye gibi dost ülkelerle iş birliğinin, özel bir zevk olduğunu; karşılıklı çıkarların yanı sıra iş birliğinin ortak kültür ve tarih paydaları üzerine kurulduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve derin iş birliğine değinen Kevari, Türkiye kütüphanelerindeki tarihi arşivlerin zenginliğine de işaret etti.

Kevari, her iki kütüphanenin donanım ile imkanlar konusundaki yeniliği ve sahip olduğu teknolojik gelişmişlik sayesinde bu iş birliğinin, sadece Arap ve İslam dünyasına değil, dünyanın her yerine etkisi olacağını ifade etti.

Tören kapsamında ayrıca, Millet Kütüphanesi'nden Katar Milli Kütüphanesi'ne, siyaset, araştırma ve yemek gibi konuları ihtiva eden Türk yazarların 400 kitabı hediye edildi.

İmzalanan protokol; bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda iş birliği yapmayı; kütüphane faaliyetleri ve uygulamalarını geliştirmede deneyim, bilgi ve beceri alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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