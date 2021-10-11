Cezayir Alimler Birliği Başkanı Kasum'dan Macron'un Osmanlılara yönelik suçlamalarına tepki Açıklaması - Haberler
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Cezayir Alimler Birliği Başkanı Kasum'dan Macron'un Osmanlılara yönelik suçlamalarına tepki Açıklaması

AA / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir Alimler Birliği Başkanı Kasum'dan Macron'un Osmanlılara yönelik suçlamalarına tepki Açıklaması

Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdurrezak Kasum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki varlığına ilişkin suçlamalarına tepki göstererek, "Osmanlı, Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi, bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin...

Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdurrezak Kasum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki varlığına ilişkin suçlamalarına tepki göstererek, "Osmanlı, Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi, bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi." dedi.

Abdurrezak Kasum, Cezayir Alimler Birliğinin yayın organı El-Basair gazetesinde, Macron'un Osmanlı dönemine atıfta bulunarak Türklerin Cezayir'de "sömürgeci" olduğu yönündeki suçlamalarını reddeden bir makale kaleme aldı.

Kasum, "Osmanlı, Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi, bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi. Osmanlı, ölüm ve yıkımla suçlanmıyor. Osmanlı döneminde Cezayirliler hayatlarından memnundu, onlar Cezayirlilerin servetini yağmalamadılar." ifadelerini kullandı.

Osmanlıların Cezayir'de kendi dilini empoze etmediğine işaret eden Kasum, Osmanlı Devleti'nin Cezayir'de yerel halkın dinine, diline ve inancına karışmadığını kaydetti.

Kasum, Cezayirlilerin Fransız sömürgeciliğini "trajedinin babası, sefalet ve nefretin kaynağı" şeklinde tanımladığını belirterek Fransız şirketleriyle ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Macron'dan Fransa'nın Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ifadeleri "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" şeklinde nitelendirilmiş ve kınanmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, ülkesinin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal geri çağırdığı, ayrıca Cezayir hava sahasının Fransız askeri uçaklarına kapatıldığı bildirilmişti.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri
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