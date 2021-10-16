Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti - Haberler
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Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

BOLU (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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