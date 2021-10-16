BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

ANKARA (DHA) - İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'ndan geçen araçlarda bulunanlar, ağaçların oluşturduğu görüntüye hayran kalıyor. Bu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.

BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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