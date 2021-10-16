BOLU DAĞI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor.
ANKARA (DHA) - İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'ndan geçen araçlarda bulunanlar, ağaçların oluşturduğu görüntüye hayran kalıyor. Bu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.