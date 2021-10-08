Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BALIKESİR (İHA) - 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz"Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılıların ödüllendirildiği 11. Buhara Medya Ödülleri Töreni, Ankara'da düzenlendi. "Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla gerçekleştirilen ödül töreninde; başarılı çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Ödülü Başkan Yücel Yılmaz adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin elinden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan aldı.

Programda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü

Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü

Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Marcao Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Ömer Fatih Sayan Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Yılmaz'a 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:57:17. #1.11#