Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice'yi makamında ağırlayarak ile fikir alışverişinde bulundu.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice'yi makamında ağırlayarak ile fikir alışverişinde bulundu.

Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Eyice, Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Kocaeli ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Eyice'ye CHP Kocaeli İl Başkanvekili Gülşah Çubuklu, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Soğukpınar Kurucu Belde Belediye Başkanı İbrahim Akgün ve Gazete Gebze İmtiyaz sahibi Yunus Kahraman da eşlik etti. Başkan Eyice, önce CHP Gebze İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe Başkanı Gökhan Orhan ile buluştu. Daha sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e konuk olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

"Çalışmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk"

Soğukpınar Beldesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Eyice, "Kocaeli'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i de ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça samimi ortam da gerçekleşen ziyaretlerde, kendimizi evimizde gibi hissettik. Bizlere gösterdikleri misafirperverlikleri, ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:43:40. #1.17#