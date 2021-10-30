BARIŞSUYU PROJESİ'NDEN BAKIR KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde Barışsuyu Projesi kapsamında 1998'de inşa edilen Manavgat Suyu Pompa İstasyonu'ndan bakır kablo çaldığı iddia edilen U.A. jandarma tarafından yakalandı.

Ortadoğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Ortadoğu'daki barış sürecine katkı yapmak amacıyla merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle kamuoyunda 'Manavgat Barış Suyu Projesi' olarak bilinen Manavgat Çayı Su Temini Projesi kapsamında yapılan tesisler, 18 Aralık 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından törenle açıldı. İsrail başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine günlük 250 bin metreküp arıtılmış, 250 bin metreküp ham su olmak üzere 500 bin metreküp suyun pazarlanması hedefiyle 129 milyon dolara mal olan projede, alıcı ülke bulunamaması nedeniyle bir adım atılamadı.

Tesisler DSİ tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredildi. ASAT'ta tesisi aktif hale getirmek amacıyla yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Proje kapsamında inşa edilen Ulukapı Mahallesi Bardaklar Mevkii'ne su alma yapısı ve pompa istasyonu ile başlayıp, Akdeniz'e uzanan 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı ve denizdeki su dolum tesisleri 22 senedir atıl vaziyette kaldı.

Yıllar içinde yıpranan ve kaderine terk edilen Ulukapı Mahallesi Bardaklar Belen Mevkii'ndeki su alma ve pompa istasyonu hırsızlar tarafından yağmalandı. Jandarma, bir kişinin Çeltikçi Mahallesi'ndeki evine çaldığı bakır kabloyu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda şüpheli U.A. (33) pompa istasyonundan çaldığı bakır kabloyu evine götürüken suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 20 metre uzunluğunda 75 kilogram kalın antikron bakır kablo, 10 metre uzunluğunda 10 kilogram ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo, kablo kesmekte kullanılan 3 çelik makas bulundu.

Şüpheli U.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.