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Bandırma'da trafik araçları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma'da trafik araçları denetlendi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesinde Trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesinde Trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren denetimde 55 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 6 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 25 araca ise 9 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğinden bu tür denetimlerin İlçe de sık sık yapılacağı belirtildi. - BALIKESİR

Bandırma'da trafik araçları denetlendi

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