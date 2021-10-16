Bakanlığımız Kültür Yayınları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Konya Kitap Günleri'nde büyük bir ilgi görüyor. - Haberler
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Bakanlığımız Kültür Yayınları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri"nde büyük bir ilgi görüyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanlığımız Kültür Yayınları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen "Konya Kitap Günleri" Konya Selçuklu Kongre Merkezinde kitap severleri kitapla buluşturuyor.

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15- 24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen "Konya Kitap Günleri" Konya Selçuklu Kongre Merkezinde kitap severleri kitapla buluşturuyor. Bakanlığımızın da yer aldığı etkinlikte Bakanlığımız Kültür Yayınları büyük bir ilgi görüyor.

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Haber: Bakanlığımız Kültür Yayınları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Konya Kitap Günleri'nde büyük bir ilgi görüyor. - Haberler
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