Bakan Kurum, Sultanbeyli Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenine katıldı

İSTANBUL (DHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenine katıldı.

Sultanbeyli Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hizmetkarı olduğumuz Sultanbeylimizi, İstanbulumuzu ihya edecek birbirinden kıymetli projelerin, çalışmaların adımlarını milletimizle birlikte el ele vererek heyecanla atmaya devam ediyoruz. 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda Sultanbeyli Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. İklim dostu çevreye saygılı şehirler kurmak için, Sultanbeyli'nin yeşil dönüşümü için çok önemli bir adımı coşkuyla, heyecanla hep birlikte atıyoruz. Sultanbeyli Millet Bahçemiz; gelecek nesillerimiz için, milletimiz için, ülkemiz için, gençlerimiz için, Sultanbeyli'nin çocukları için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜ HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları, sel, heyelan gibi afetler başta olmak üzere insan yaşamını tehdit eden riskleri azaltmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kurum, "Bu kapsamda, 'Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üst yapı çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar her geçen gün yeni bir proje başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını "Büyük İstanbul Dönüşümü" hedefiyle aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda; 68 riskli alanda 35 bin binada 117 bin konutumuzun; afetlere dayanıklı, güvenli, sağlıklı, enerji verimli, iklim dostu dönüşümüne tüm hızımızla devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'un 39 ilçesinde; Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu, Esenler, Üsküdar Kirazlıtepe ve Kadıköy Fikirtepe'de yeni konutlar, yeni iş yerleri yaptık. Özellikle Fikirtepe'de çeşitli nedenlerle yıllardır çözülemeyen dönüşümü sorun olmaktan çıkarttık, yüzlerce yeni yuvamızı teslim etmeye başladık. 1. Etabın tamamında yerinde, gönüllü ve hızlı bir dönüşümü başlattık."

"AL-KULLAN-AT DEĞİL AL-KULLAN-DÖNÜŞTÜR-GERİ KAZAN DİYORUZ"

Kurum, "Paris İklim Anlaşması, Meclisimiz tarafından onaylandı. Bugün dünya sadece çevre ve şehircilikte değil; insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yeni bir dönemi, yeni bir süreci yaşıyor. Ülke olarak bu yeni dönemde şehirlerimizin İklim Dostu Yeşil Dönüşümünü tamamlayacak tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Al-kullan-at değil al-kullan-dönüştür-geri kazan diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN 26 İLÇESİNE 42 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ"

81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle "Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümü"nü daha da ileri taşıdıklarını belirten Bakan Kurum, "81 ilimizde 404 millet bahçesi yapıyoruz. 111 millet bahçemizi tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. Kalan millet bahçelerimizi de tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un 26 ilçesine 42 millet bahçesi kazandırıyoruz. Başkentimiz Ankara'da ise toplam 4,2 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Ankara'da AKM alanında 760 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemizin açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLİN, AĞACIN OLMADIĞI BİR DÜNYAYI TASAVVUR ETMEK İMKANSIZ"

Millet bahçelerimizi, ekolojik koridorlarımızı sadece yeşil alanlar olarak değil, aynı zamanda birer yaşam alanı olarak tasarladıklarını söyleyen Kurum, " Bir yandan sıfır atık ile mavi Vatanımızı korurken diğer yandan millet bahçelerimizle ve ekolojik koridorlarımızla da yeşil vatanımızı güçlendiriyoruz. Yine yeşil alanlarımız ve millet bahçelerimizle şehirlerimizin iklimini düzenliyor, yani şehrin merkezinde yazın daha ferah, kışın daha sıcak alanlar oluşturuyoruz. Hiç şüphesiz yeşil kalkınmanın en önemli parçası olan yeşil alanlarımız; huzurun, refahın ve medeniyetin kaynağıdır..

"ŞEHİR YAŞAMINI HERKES İÇİN DAHA YAŞANABİLİR KILIYORUZ"

Şehir içi ulaşımına entegre bisiklet yolları yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum sözlerini şöyle noktaladı:

"Bahçelerimize, rengarenk çiçekler ve binlerce ağaç dikiyoruz. Gençlerimiz için futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu gibi spor alanları yapıyoruz. 7 gün 24 saat açık millet kıraathanesi, biyolojik gölet, mescit, etkinlik ve piknik alanları, çay bahçeleri yapıyoruz. Yine, sokak hayvanlarımız, sevimli dostlarımız için bakım alanları ve barınaklar, kuş evleri yapıyoruz. Bahçelerimizin uygun yerlerine su ve mama kapları koyuyoruz. Böylece şehir yaşamını herkes için daha yaşanabilir kılıyoruz. Çalışmalarını başlattığımız millet bahçemizi, inşallah, 2022'nin Eylül ayında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Millet bahçemiz, yaşlılarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız ve engelli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Projede görev alacak herkese başarılar diliyorum."

"VATANDAŞLARIMIZA HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Fidan dikim töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 70 dönümlük bir alandan oluşan millet bahçesi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Millet bahçeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli projelerindendi. Her ile bakanlığımız projeler gerçekleştirdi. Sultanbeyli etrafı ormanlarla çevrili bir yer olduğu için vatandaşlarımızın beklentileri var. Sultan Korusu'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Konuşmaların ardından millet bahçesinin ilk fidanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çocuklarla birlikte dikildi.

2 BİN 591 AĞAÇ BULUNACAK

Kısa zaman bölgenin hizmetine sunulacak olan millet bahçesinin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu yer alacak. Ayrıca tema bahçeleri ile birlikte toplam 2 bin 591 ağaç bulunacak.