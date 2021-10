Bakan Kurum'a 'Fahri Doktor' Unvanı Verildi

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Bültenler) - İzmir Depreminde gösterdiği gayretler, başarılı afet yönetimi ve yıkılan alanların yeniden yapılandırılmasındaki çabaları ve İKÇÜ'ye yaptığı büyük katkıları sebebiyle; İKÇÜ Senatosunun kararı ile "İnşaat Mühendisliği" alanında Fahri Doktora unvanı verildi.

İKÇÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'nin ev sahipliğinde yapılan törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör V. Prof.Dr. Tuncer Asunakutlu, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İller Bankası Bölge Müdürü Enver Çelebi, Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, ASKOM Derneği İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, bakanlığa bağlı genel müdürler, STK temsilcileri,İKÇÜ'lü akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

"İzmir'imize yaptığı katkılar bizim için çok değerli."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse törende yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a fahri doktora tevdi kararını 15 Haziran'da aldıklarını dile getirerek, yaşanan sel felaketi, orman yangınları ve müsilaj sorunu gibi gelişmeler nedeniyle törenin ertelendiğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Köse, Bakan Kurum'un İKÇÜ'ye, tüm bilimsel çalışmalara gösterdiği ilgi ve desteği her zaman hissettiklerini vurgulayarak; "Sayın Bakanımızın samimi çabalarına ve milletimize hizmet aşkına biz şahittik. Yıl dönümüne yaklaştığımız, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız ve 117 canımızı kaybettiğimiz bin 53 vatandaşımızın yaralandığı İzmir depreminde bu çabalara herkes şahit oldu. Depremin ilk anında hızlı bir biçimde olay yerine bizzat gelen, çalışmaların koordinasyonunu gece gündüz demeden yöneten, yıkılan her binaya, her enkaza ulaşma gayreti gösteren, devletin kurumlar ile sivil toplumun ve vatandaşların çabalarını karmaşa oluşturmayacak biçimde kumanda eden örnek bir kriz yönetimini sergilemişlerdir. Böyle durumlarda en çok ifade edilen sorunun karmaşa ve kaos olduğu düşünüldüğünde etkili bir liderliğin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kendileri gösterdikleri yönetim ile iş ve işlemlerin sorunsuz biçimde yürütülmesini sağlamışlardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle sürekli afet alanının her noktasında bulunan Sayın Bakanımız, devletimizin kudretinin ve şefkat elinin temsilcisi olmuşlardır. Kendileri deprem sonrası aşamada da yaraların sarılması için büyük özveri göstermişlerdir. Çabalar sayesinde geçen 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli mesafe kat edilmiş, hiç kimsenin mağdur olmaması için deprem konutları bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla teslim edilecek aşamaya getirilmiştir. İKÇÜ olarak "marifetin iltifata tabi olduğu" gerçeğinden hareketle takdirlerimizi arz etmek istedik. Bu çerçevede senatomuzun onayıyla kendilerine bu belgeyi takdim etme kararı aldık. Kendilerine hem gösterdiği çabalar hem de davetimize icabetleri için şükranlarımı sunuyor, fahri doktor unvanının hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"İzmir Halkı Adına Şükranlarımı Sunuyorum."

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ise İKÇÜ'de, İzmir için önemli hizmetlerde bulunan Bakan Kurum için düzenlenen anlamlı törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Vali Köşger, "Kentimizin güzide eğitim kurumlarından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemizde, bu anlamlı programda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de kentimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Devletimiz, tüm gücü ve imkânlarıyla, depremi takip eden ilk saatlerde İzmir'imizde varlığını hissettirdi, kısa sürede yaraları sarmaya başladı ve bunu ziyadesiyle de başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hükümet üyelerimizin gerek İzmir depreminde gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan sel ve yangın felaketlerinde ortaya koydukları gayret ve özveri, kadirşinas milletimizin takdirlerine mazhar olmuştur. Bugün de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemizde, Sayın Bakanımıza fahri doktora tevdii edilerek hem zatıallerinin ilimize hizmetlerine hem de üniversitemize katkılarına, bir anlamda teşekkür edilmiş olacak. Bu anlamda ben de Sayın Rektörümüze bu güzel jestleri için teşekkür ediyorum.O gün depremi takip eden saatlerde ilimize gelerek AFAD Koordinasyon Merkezimizde duruma vaziyet eden ve örnek bir kriz yönetimi sergileyen, 10 gün gibi kısa zaman diliminde hasar tespit çalışmalarını tamamlatan ve depremin üzerinden 4 ay geçmeden, deprem konutlarının temelinin atılmasında büyük gayret ve emekleri bulunan Sayın Bakanımıza, bu şehrin valisi olarak, şahsım ve İzmir halkı adına huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, hepimizin canını yakan o acı günde yitirdiğimiz 117 cana da Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet, ailelerine sabır, depremden yaralı kurtulan vatandaşlarımıza ise kalan ömürlerinde esenlik temenni ediyorum." diye konuştu.

"Bizden Ne Destek İsteniyorsa İzmir'e Vermeye Hazırız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmir Depreminin yaklaşan yıl dönümünde,depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da bir kez daha başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında,gelinen aşamayı özetledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de yaşanan depremin ilk anından bugüne kadar İzmirli kardeşlerimizin, depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gayret gösterdik. Uzun süre kardeşlerimizle birlikte olduk. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen bir ayağım hep İzmir'de oldu. Bugün hamdolsun, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. İzmir'de kasım ayı içerisinde depremin 1. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Bayraklı'da 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Rezerv alanda ve Bayraklı'daki diğer projemizin etaplar halinde teslimlerini gerçekleştireceğiz. Biz istiyoruz ki; bunları unutmayalım. Sadece 5 bin konut değil İzmir'de, daha dönüşmesi gereken birçok konut var, yapı var. Deprem değil, bina öldürüyor. Riskli binaları bir an önce dönüştürmek hepimizin görevidir. Vatandaşımızın da bizim de belediyelerimizin de görevidir. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bizden ne destek isteniyorsa İzmir'e vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"İKÇÜ Ailesine Teşekkürlerimi İletiyorum."

Fahri Doktora ünvanının, İzmir'in yarasını sarmak adına seferberlik şuuruyla çalışan tüm arkadaşları adına ve devletin sahadaki gayretinin bir nişanesi olarak gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse nezdinden tüm İKÇÜ ailesine teşekkürlerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün, benim için çok özel, çok anlamlı bir gün. Ülkemizin güzide üniversitelerinden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemiz; depremden sonra devletimizin verdiği vazifeler çerçevesinde yapılan çalışmalar vesilesiyle bize fahri doktora unvanını vermeyi uygun gördüler. Ben de bu fahri doktora unvanını şahsım adına değil; İzmir'in yarasını sarmak adına seferberlik şuuruyla çalışan tüm arkadaşlarımızın ve devletimizin sahadaki gayretinin bir nişanesi olarak görüyorum. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemize, Rektör hocamıza, tüm öğretim üyelerimize, yönetimine ve hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." eklinde konuştu.

Bakan Kurum'dan İKÇÜ'lü Gençlere Özel Tavsiyeler…

İKÇÜ'lü gençlere de seslenerek başarının anahtarının gençlerde olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, Üniversitemize ismini veren Kâtip Çelebi, "Kitaptan ve ilimden güzel dost yoktur." der. Sizler; kitabın ve ilmin ışığında Türkiye'nin geleceğine yön vereceksiniz. Ne diyor Yunus Emre'miz. "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır." Aslında Yunus Emre, bu sözüyle bizlere eğitimin asıl gayesinin, kendini geliştirmek, kendini keşfetmek olduğunu söylüyor. Bu anlamda sizden; kendi hayatınız, aileleriniz, milletimiz için, ülkemizin geleceği için; başarılı bir gelecek ve uzmanlaşma bekliyoruz. Sizlerin de azim ve gayretle çalışacağına da yürekten inanıyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz her daim kendini tanısın, ilmin yanında olduğu gibi Hakk'ın ve adaletin de yanında olsun. Türkiye'nin güçlü şehirlerini gençlerimiz inşa ediyor, çevremizi ve doğamızı genç arkadaşlarımız koruyor. Türkiye'nin büyümesinin anahtarı sizlersiniz. İnsanlığın umudu sizlersiniz. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla üniversitelerimizde başarılı bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Ben, bu duygularla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemize teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Öğrenci kardeşlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Törende, İKÇÜ Medya Merkezi tarafından hazırlanan İzmir Depremi konulu sinevizyon gösterimi ilgiyle takip edilirken; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarından; Prof.Dr. Ömer Özden, İKÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden, Doç.Dr. Serkan Çelik, Dr.Öğr. Üyesi Cem Çırak ile Öğr. Gör. Mücahit Yalçın Öztüfekçi'nin sunduğu Klasik Türk Müziği dinletisi beğeni kazandı.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a,fahri doktora payesi ve fahri doktora belgesi takdimi edildi,İzmir Valisi Köşger ile Rektör Köse tarafından cübbesi giydirildi.

