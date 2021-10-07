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Avusturya'da meclis, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Kurz için özel gündemle toplanacak

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya'da meclis, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Kurz için özel gündemle toplanacak

Avusturya'da meclis, hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz'un suçlamaları reddederek görevinde kalacağını açıklaması üzerine muhalefetin talebiyle 12 Ekim'de özel gündemle toplanacak.

Avusturya'da meclis, hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz'un suçlamaları reddederek görevinde kalacağını açıklaması üzerine muhalefetin talebiyle 12 Ekim'de özel gündemle toplanacak.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığınca aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrasında iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti ciddi bir sınamayla karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, görevdeki bir başbakan hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrasında parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Van der Bellen'le görüşen Kurz, basına yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, görevinin başında olduğunu ve hükümeti Yeşiller ile sürdürmek istediğini belirtti. Kurz, "Eğer Yeşiller bu ortaklığı sürdürmek istemiyor ve mecliste başka bir çoğunluk kurma arayışındalarsa buna da saygı duyulur." diye konuştu.

Kurz'un bu açıklaması üzerine Yeşiller'in nasıl hareket edeceği merak edilirken mecliste sandalyesi bulunan üç muhalefet partisi Başbakan'ın derhal istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak Yeşiller'e de koalisyon hükümetini sonlandırma çağrısı yaptı.

Meclis, Kurz hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasını görüşmek üzere salı günü özel gündemle toplanacak. Muhalefetin Kurz için güvensizlik önergesi vermesi bekleniyor.

Savcılık, Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı

Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Söz konusu soruşturma nedeniyle dün, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avusturya'da meclis, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Kurz için özel gündemle toplanacak - Haberler
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