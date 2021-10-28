Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi
AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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