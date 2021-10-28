Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi - Haberler
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Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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