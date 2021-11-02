Aşk Yolunda Filmi
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Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.
Yönetmen: Ahmet Kapucu
Senaryo: Seçil Çömlekçi
Oyuncular: Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş, Asuman Dabak
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Aşk Yolunda
Yapımcı Firma: Aytaç Medya
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 12.11.2021
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