Aşk Yolunda Filmi

Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Senaryo: Seçil Çömlekçi

Oyuncular: Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş, Asuman Dabak

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Aşk Yolunda

Yapımcı Firma: Aytaç Medya

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 12.11.2021

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