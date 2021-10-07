Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı Haluk Levent ile kutlanacak

ANKARA (Bültenler) - Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın başkent oluşunun 98. Yıl dönümünde sevilen sanatçı Haluk Levent'i ağırlayacak. Mogan Gölü kenarında 13 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm Ankaralıları konsere davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Ankara'mızın Başkent oluşunun 98. Yılını kutlayacağız. Akşam 20.00' da Gölbaşı'nın eşsiz atmosferinde değerli sanatçımız Haluk Levent ile bu coşkuyu yaşamak için bütün Ankaralıları Gölbaşı Atatürk Sahil Park'a bekliyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında girişlerde HES Kodu kontrolü yapılacak, maske ve hijyen kurallarına riayet edilecek" dedi.

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