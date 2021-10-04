Akademik yıl açılışında ilk dersi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar verdi

Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilirken yeni akademik yılın ilk dersi de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Gerçekleştirilen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, il protokolü, Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Erdal: "İki yıla yakın bir aradan sonra, sizler gibi çok değerli konuklarla birlikte, öğrencilerimize hoş geldiniz demenin sevincini yaşıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal "Üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. " diyerek şunları söyledi: "İki yıla yakın bir aradan sonra, sizler gibi çok değerli konuklarla birlikte, öğrencilerimize hoş geldiniz demenin sevincini yaşıyoruz. Bu güzel günde, Anadolu ailesinin sevincine ortak olan başta KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar olmak üzere, sayın Valimiz ve protokolün çok değerli üyelerine, siz konuklarımıza çok teşekkür ediyor, başta sevgili öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz olmak üzere, tüm eğitim camiasına sağlıklı, verimli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. " dedi.

Ayyıldız: "Çağa ve geleceğe yön verenler bilgiyi fetheden milletler olacaklardır"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise açılış konuşmasında, "Bugün kardeş devletimiz olan KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Anadolu Üniversitesi'nin yeni öğretim yılının açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimizi inşa ederken vaktiyle bu topraklarda ayak izi olan Şeyh Edebali'nin ifade ettiği gibi 'Davamızın esası sevgi, azim ve çalışmaktır. '"

EDEV Başarı Bursları Ödülleri sahiplerine takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın öncülüğünde ve Eğitimi Destekleme Vakfı'nın (EDEV) iş birliğinde geçen sene başlatılan Anadolu Üniversitesi EDEV Başarı Bursları Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar fahri doktora unvanıyla yeni akademik yılın ilk dersini verdi

Başarı burslarının takdim edilmesinin ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, senato kararı okunarak Fahri Doktora Unvanı tevcih edildi ve cüppesi Rektör Erdal tarafından giydirilerek Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Diploması takdim edildi. Rektör Erdal tarafından okunan ilgili senato kararında şu ifadelere yer verildi: "Anadolu Üniversitesi Senatosu'nun 28 Eylül 2021 tarih ve 22 nolu kararı ile Kıbrıs Türklerinin haklı davasının tüm dünyada yılmadan ve cesurca duyurulması, Kıbrıs Türk Devleti'nin bağımsızlığının yaşatılması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ısrarlı bir şekilde savunulması, Kıbrıslı Türkler ile anavatan Türkiye arasında siyasal, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi konularındaki çalışmaları ve başarılarından dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a fahri doktora unvanı takdim edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. "

Fahri doktora tevcih töreninin ardından "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi" konulu akademik yılın ilk açılış dersi de KKTC Cumhurbaşkanı ve Anadolu Üniversitesi fahri doktoru Ersin Tatar tarafından verildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pek çok ortak noktası olduğunu belirterek sözlerine başlayan Tatar, Türklerin, Osmanlılardan itibaren Kıbrıs'ta var olduğuna ve bu uğurda büyük mücadeleler verdiğine değindi. KKTC ve Türkiye'nin siyasi ilişkileri hakkında da bilgiler veren Tatar, Türkiye ve KKTC'nin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladığı konuşmasının sonunda, "Değerli Eskişehir protokolü ve Anadolu Üniversitesi ailesi hepinizi yürekten kucaklıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığım fahri doktora unvanı sadece bana değil KKTC halkına da göstermiş olduğunuz sevgi ve değeri gösteriyor. Öğrencilerimize de yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. " dedi.

İlk dersin ardından törenin sonunda Rektör Erdal, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a protokol üyeleriyle beraber Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel heykeli takdiminde bulundu.

Törenin kayıtlarına Anadolu Üniversitesi YouTube (http://ana. do/2WR) kanalından erişim sağlanabiliyor.

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