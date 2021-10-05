Afyonkarahisar'da 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı' başladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece:

"Üretilen ürünlerde farklılık ortaya koyulması gerekiyor"

"Kadınlarımızın ürettikleri ürünler hak ettiği değeri bulacak"

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı'nın önemine değinerek, "Biz biyoçeşitliliği koruyacağız, sürdürülebilir tarıma devam edeceğiz bu projeler sayesinde. Biz bu damak lezzetlerimizden kopmayacağız, gelecek kuşaklara da aktaracağız. Kadınlarımızın elini de para görür hale getirmiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen projeyle, kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamda, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, Dijital Tarım Pazarı gibi konularda kadınlara eğitim verildi.

"Bölgeye mentor ile danışman atayacağız"

Eğitimler önce gerçekleştirilen programda konuşan Işıkgece, bakanlık olarak, programa çok önem verdiklerini söyledi. Işıkgece konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerimiz çok önemli. Çünkü sosyal medya üzerinden satış teknikleri artık günümüzün satış teknikleri sadece marketler üzerinden satış yapılmıyor. Bu yolda ne yapmak gerekir, nasıl ilerlemek gerekiyor, hijyen konusunda eksiğimiz ne, etiket mevzuatıyla ilgili eksiğimiz ne? Bütün bunları size anlatacağız. Ancak biz bu eğitimleri burada bırakmayacağız. Bölgeye bir mentor (akıl hocası) bir de danışman atıyoruz. Eğitimlerin sonunda arkadaşlarımız size telefon numarası verecekler. Mentor arkadaşımız sektörden geliyor ve size vizyon açıcı, fikir katıcı, şu ürünü de yap, böyle bir farklılık yaratabilirsin diyecek. Sizinle beyin fırtınası yapacak bir arkadaşımız olacak. Danışman arkadaşımız da mevzuasal konularda size destek verecek."

"Farklılık ortaya koymazsak fiyat savaşlarında kaybederiz"

Üretilen ürünlerde farklılık ortaya konulduğu zaman ayakta kalınabileceğinin altını çizen Işıkgece, "Ben hep şunu söylüyorum. Özel bir makarna yapılmış, pancarlı makarna. Biz farklılaştığımız sürece ayakta kalabiliriz. Herkesin yaptığı erişteyi, herkesin yaptığı salçayı, herkesin yaptığı reçelin aynısını yaparsak fiyat savaşlarında kaybederiz. O nedenle farklılaşma, müşteri, çözümü, müşterinin işine yarayan bir şeyler konusunda da kafamızı yoruyor ve bu tarafta da çalışıyor olmamız gerekiyor" dedi.

"Sürdürülebilir tarıma devam edeceğiz"

Bu projeler sayesinde yerel değerlerin bitmeyeceğini, gelecek kuşaklara aktarılacağının altını çizen Işıkgece: "Çünkü bunların hepsi çok önemli yerel değerler. Biz biyoçeşitliliği koruyacağız, biz sürdürülebilir tarıma devam edeceğiz bu projeler sayesinde. Biz bu damak lezzetlerimizden kopmayacağız, gelecek kuşaklara da aktaracağız. Bu ürünlere hak ettiği değeri buldurmuş olacağız hep birlikte. Bu bölgeye ekonomi oluşturmuş ve kadınımızın elini de para görür hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu işin uzandığı bir kırsal kalkınma var. Bu işin uzandığı bölgede ekonomik değer oluşturmak ve sürdürülebilir tarımla biyoçeşitliliğin devamıyla bu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusu var. Dolayısıyla çok bereketli bir proje" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Işıkgece ile beraberindekiler Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Projesiyle ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.