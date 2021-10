9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanoviç Masterclass'ı gerçekleştirildi

Bu yıl 9. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali Boshporus Film Lab kapsamında Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç, masterclass etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin "Kurumsal İş Ortaklığı", "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, sektörün öncü isimleri ile dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor.

Moderatörlüğünü Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptığı, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen masterclass etkinliğine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

"No Man's Land", "Death in Sarajevo", "An Episode in the Life of An Iron Picker" ve "Cirkus Columbia" gibi filmlere imza atan yönetmen Danis Tanoviç, kariyerine belgeselle başladığını daha sonra Saraybosna Savaşı'nı çektiğini söyledi.

Savaş başladığında Belçika'ya gittiğini belirten Tanoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar sinemaya dönmek gibi bir düşüncem yoktu. Eşimle beraber sinemaya giriyordum, yeni gösterilen çok kötü filmler vardı ve nasıl daha iyisini yapabilirim diye düşündüm. Eşim beni teşvik etti ve oturdum senaryoyu yazdım."

Tanoviç, dijital platformların sinemayı öldüreceği endişesi taşımadığına da değinerek, tek başına film izlemenin bambaşka bir tecrübe olduğunu, salonda film izlemenin ise sosyal bir deneyim kazandırdığını dile getirdi.

Boğaziçi Film Festivali'nde gösterimler devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştiriliyor.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 lira, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 lira, kısa film gösterimleri ise liradan "mobilet.com" üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.