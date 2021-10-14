7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı - Haberler
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7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da 7. katın penceresinden düşen Kırgız turist ağır yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da 7. katın penceresinden düşen Kırgız Turist ağır yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırgızistan uyruklu Aman Turbaev'e müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kırgız turistin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Turbaev'in tatil amacıyla Antalya'ya geldiği ve 3 arkadaşıyla apartmanın 7. katındaki dairede kaldığı öğrenildi.

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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