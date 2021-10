2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kazananlar Listesi ve Kesin Kayıtları

Kazananlar listesi için tıklayınız.

Kesin Kayıt Bilgileri

-Kayıt Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Kat, 2. Kat

-Kesin Kayıt Tarihleri : 14 Ekim saat 08. 30 dan - 18 Ekim 2021 saat 17. 30'a kadar

-Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

-Kesin Kayıtta istenen belgeler:

Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi ( Kayıt başvuru dilekçesi için tıklayınız. ) Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) İki Adet Vesikalık Fotoğraf Öğrenim ücreti güz ve bahar yarıyılı için toplam 3670 TL'dir. Öğrenim ücretinin İlk taksiti (güz dönemi) olan 1835 TL'nin TR53 0001 5001 5800 7313 9700 96 no'lu Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi Döner Sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (dekontta Öğrencinin Adı-Soyadı, TC kimlik numarası ve Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksit açıklaması yer almalıdır. )

Önemli Notlar:

Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra alınan ücretlerin iadesi yapılmayacaktır.

Mezun öğrencilerden transkriptlerinde not ortalaması 100'lük sisteme göre olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4'lük sistem esas alınacaktır)

*Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı harç ücreti (3670 TL) iki eşit taksitte (1835 TL + 1835 TL) dönem başlarında bankaya yatırılacaktır.

*Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde diğer gruplardan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar (2. yedek kayıtlar) sonrasında boş kalan kontenjanlar için 2. yedek kayıtlarından sonraki gün (20 Ekim 2021) Çarşamba günü saat 15. 30'dan sonra kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

Not ortalamaları eşit olan öğrencilerin mezuniyet tarihlerine (gün-ay-yıl) bakılacaktır. (daha önce mezun olanlar öncelikli olacak şekilde sıralama yapılacaktır. )

Kontenjan verilen programlara 12 öğrencinin altında kesin kayıt yapılması durumunda program açılmayacak ve ücretler iade edilecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

BAŞLANGIÇ BİTİŞ Ders Kayıtları 21 Ekim 2021 22 Ekim 2021 Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 25 Ekim 2021 30 Ocak 2022 Ara Sınav Tarihleri 08 Aralık 2021 10 Aralık 2021 Mazeret Sınavı 22 Aralık 2021 24 Aralık 2021 Final Sınav Tarihleri 31 Ocak 2022 04 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri 14 Şubat 2022 18 Şubat 2022 Tek Ders Sınav Tarihi 28 Şubat 2022

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

BAŞLANGIÇ BİTİŞ Ders Kayıtları 01. 03. 2022 04. 03. 2022 Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 07. 03. 2022 19. 06. 2022 Ara Sınav Tarihleri 27. 04. 2022 29. 04. 2022 Mazeret Sınavı 11. 05. 2022 13. 05. 2022 Final Sınav Tarihleri 20. 06. 2022 24. 06. 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri 04. 07. 2022 08. 07. 2022 Tek Ders Sınav Tarihi 20. 07. 2022 Ön Kayıt Tarihleri (İnternet) : 08 Ekim 2021 Cuma gününden 12 Ekim 2021 Salı günü saat 23: 59'a kadar.

